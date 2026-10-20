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    Трамп заявил о возможности немедленно завершить военную операцию против Ирана

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 07:22
    Трамп заявил о возможности немедленно завершить военную операцию против Ирана

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может немедленно завершить военную операцию против Ирана, поскольку, по его утверждению, Тегеран лишен возможности создать ядерное оружие.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил, выступая перед сторонниками в штате Канзас.

    "У них не может быть ядерного оружия, и у них его не будет. Кто-то сказал: "Вы можете уйти прямо сейчас". И это правда. Мы можем уйти прямо сейчас", - заявил Трамп.

    Президент США также напомнил об ударах американских стратегических бомбардировщиков B-2 по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

    "Замечательные бомбардировщики B-2 вылетели с базы, расположенной недалеко отсюда, и сбросили все бомбы", - добавил он.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp İrana qarşı hərbi əməliyyatı dərhal başa çatdırmağın mümkün olduğunu bildirib
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