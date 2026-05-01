В школе в штате Вашингтон ранили ножом пятерых человек
Другие страны
- 01 мая, 2026
- 02:43
Не менее пяти человек пострадали в результате нападения с ножом в одной из школ американского штата Вашингтон.
Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.
По его данным, инцидент произошел в четверг после 12:00 в старшей школе города Такома.
Пять человек были госпитализированы, состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
Подозреваемый задержан. Информация о его личности и мотивах пока не раскрывается.
Местное отделение телеканала NBC News уточняет, что среди пострадавших - четверо учащихся и охранник учебного заведения.
