Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 01 мая, 2026
    • 02:43
    В школе в штате Вашингтон ранили ножом пятерых человек

    Не менее пяти человек пострадали в результате нападения с ножом в одной из школ американского штата Вашингтон.

    Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.

    По его данным, инцидент произошел в четверг после 12:00 в старшей школе города Такома.

    Пять человек были госпитализированы, состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

    Подозреваемый задержан. Информация о его личности и мотивах пока не раскрывается.

    Местное отделение телеканала NBC News уточняет, что среди пострадавших - четверо учащихся и охранник учебного заведения.

    Соединенные Штаты Америки (США) Нападение с ножом
    ABŞ-də məktəbdə hücum zamanı beş nəfər bıçaqlanıb

