В школе в штате Вашингтон ранили ножом пятерых человек

Не менее пяти человек пострадали в результате нападения с ножом в одной из школ американского штата Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.

По его данным, инцидент произошел в четверг после 12:00 в старшей школе города Такома.

Пять человек были госпитализированы, состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Подозреваемый задержан. Информация о его личности и мотивах пока не раскрывается.

Местное отделение телеканала NBC News уточняет, что среди пострадавших - четверо учащихся и охранник учебного заведения.