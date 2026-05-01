ABŞ-də məktəbdə hücum zamanı beş nəfər bıçaqlanıb
- 01 may, 2026
- 02:57
ABŞ-nin Vaşinqton ştatında məktəbdə baş verən bıçaqlanma nəticəsində azı beş nəfər yaralanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Fox News" telekanalının yerli şöbəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, hadisə cümə axşamı saat 12:00-dan sonra Takoma şəhərindəki orta məktəbdə baş verib.
Beş nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, yaralılardan dördünün vəziyyəti ağır hesab olunur.
Şübhəli şəxs saxlanılıb. Onun şəxsiyyəti və hadisənin motivləri barədə hələ məlumat verilmir.
"NBC News"un yerli şöbəsi bildirib ki, yaralananlardan dördü şagird, biri mühafizəçidir.
Son xəbərlər
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56
Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcəkDigər ölkələr
22:34
Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edibİnfrastruktur
22:30