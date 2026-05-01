Diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağ Universitetinin nəzdindəki sərgi mərkəzini ziyarət ediblər
Qarabağ
- 01 may, 2026
- 16:17
Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağ Universitetinin nəzdindəki sərgi mərkəzini ziyarət ediblər.
"Report" xəbər verir ki, burada qonaqlar Qarabağ Universitetinin incəsənətlə bağlı fakültələrindən biri ilə tanış olublar.
Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura iki gün davam edəcək səfərdə ümumilikdə 62 ölkə və beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150-dən artıq səfir, diplomat, hərbi attaşe və digər nümayəndələr iştirak edir.
