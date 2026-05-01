Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Представители дипкорпуса посетили выставочный центр при Карабахском университете

    Карабах
    • 01 мая, 2026
    • 15:58
    Представители дипкорпуса посетили выставочный центр при Карабахском университете

    Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили выставочный центр при Карабахском университете.

    Как передает Report, здесь гости ознакомиться с одним из факультетов Карабахского университета, связанном с искусством.

    Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

    Дипломатический корпус прибыл в сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

    Дипкорпус Карабахский университет Карабах и Восточный Зангезур
    Фото
    Diplomatik korpusun nümayəndələri Qarabağ Universitetinin nəzdindəki sərgi mərkəzini ziyarət ediblər
    Фото
    Diplomatic corps reps visit exhibition center at Karabakh University

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей