Представители дипкорпуса посетили выставочный центр при Карабахском университете

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили выставочный центр при Карабахском университете.

Как передает Report, здесь гости ознакомиться с одним из факультетов Карабахского университета, связанном с искусством.

Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.

Дипломатический корпус прибыл в сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.