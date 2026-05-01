Представители дипкорпуса посетили выставочный центр при Карабахском университете
Карабах
- 01 мая, 2026
- 15:58
Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили выставочный центр при Карабахском университете.
Как передает Report, здесь гости ознакомиться с одним из факультетов Карабахского университета, связанном с искусством.
Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.
Дипломатический корпус прибыл в сопровождении помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.
