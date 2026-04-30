    Питер Тейс: Окампо давно является "олицетворением коррупции"

    Внешняя политика
    30 апреля, 2026
    • 16:38
    Питер Тейс: Окампо давно является олицетворением коррупции

    Видеозапись с участием экс-прокурора Международного уголовного суда (МУС) Луиса Морено Окампо, появившаяся в информационном пространстве, свидетельствуют, что он превратился в инструмент армянской пропаганды на международной арене.

    Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

    По словам эксперта, Окампо еще в период работы в МУС (2003-2012гг - ред.) являлся "олицетворением коррупции".

    Тейс добавил, что на протяжении многих лет Окампо по заказу армянского лобби вел кампанию клеветы и дезинформации против Азербайджана и азербайджанского народа.

    "Заявления Окампо неоднократно искажали историческую реальность на суверенной территории Азербайджана. Он также являлся пропагандистским рычагом армянской диаспоры и представляет армянский гегемонистский реваншизм в политическом пространстве Западной Европы и Латинской Америки. Нет никаких сомнений в том, что Луис Морено Окампо находится под сильным влиянием групп армянской диаспоры в США и является пропагандистским инструментом тех самых армянских чиновников, которые совершили военные преступления и организовали Ходжалинский геноцид против мирных жителей Азербайджана", - отметил он.

    Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо и его сына к политической коррупции.

