Греция согласилась оставить ЗРК Patriot в Саудовской Аравии

Греция согласилась продлить размещение своей батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Саудовской Аравии для защиты стратегически важной нефтеперерабатывающей инфраструктуры в районе города Янбу.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса по итогам его встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде.

"Мицотакис отметил, что присутствие греческой батареи Patriot способствует обеспечению безопасности королевства и всего региона, поскольку она защищает критически важную энергетическую инфраструктуру в Янбу на побережье Красного моря. Он проинформировал наследного принца о положительном ответе Греции на просьбу Саудовской Аравии сохранить комплекс Patriot на территории королевства в этот непростой период", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили стратегический характер двусторонних отношений и обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики и обороны.

Глава греческого правительства также осудил нападения на Саудовскую Аравию и выразил солидарность с королевством. В пресс-службе напомнили, что Греция участвует в обеспечении противовоздушной обороны Саудовской Аравии с 2021 года, когда на ее территории была размещена батарея Patriot.

Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации вокруг Ирана и событиям на Ближнем Востоке, в частности вопросам безопасности международного судоходства.

Мицотакис подчеркнул, что Греция как крупная морская держава придает первостепенное значение безопасности морских торговых путей и бесперебойному осуществлению международных перевозок. Он призвал соблюдать международное право и не допускать ограничений свободы судоходства, предупредив, что подобные меры могут создать опасный прецедент.

Кроме того, стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере передачи данных, включая проект East to Med Data Corridor (EMC), предусматривающий создание цифрового коридора между Европой и Азией через Грецию и Саудовскую Аравию.

В ходе переговоров также была затронута подготовка ко второму заседанию Высшего совета по стратегическому сотрудничеству двух стран. Лидеры рассмотрели результаты реализации договоренностей, достигнутых на первом заседании совета в январе 2025 года.