    "Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıb

    30 aprel, 2026
    • 16:48
    Prezident Kuboku 2026: İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıb

    Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunan "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatasının ikinci yarış gününün qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçiləri Mingəçevirdə keçirilən növbəti yarış gününü 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medalla başa vurublar.

    Azər İlyasov akademik avarçəkmədə birnəfərlik qayıqla 1500 metr məsafəyə (2008–2009 təvəllüdlü idmançılar) yürüşdə qızıl medal əldə edib. Əlimurad Hacızadə birnəfərlik kayak qayığında 500 metr məsafəyə yürüşdə ikinci olub. Mustafa Vəlizadə - Elmir Tarverdiyev cütlüyü ikinəfərlik kayak qayığında (2010–2011 təvəllüdlü idmançılar) 500 metr məsafəyə yürüşdə bürünc medal qazanıblar.

    Həmçinin günün son finalında Niyaz Malikov – İvan Vorobyanski cütlüyü 2 nəfərlik kayakda 1000 metr məsafəyə yürüşdə (2008–2009 təvəllüdlü idmançılar) bürünc medala sahib çıxıblar.

    Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirdə Azərbaycanla yanaşı, Çexiya, Gürcüstan, Almaniya, Yunanıstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Litva, Moldova, Rumıniya, Serbiya, İsveç, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən artıq idmançı iştirak edir. Reqata mayın 1-də başa çatacaq.

    Prezident Kuboku 2026 beynəlxalq reqatası Heydər Əliyev Azər İlyasov Əlimurad Hacızadə
    Кубок президента 2026: Награждены победители второго дня соревнований
    President Cup 2026 in Azerbaijan: Winners of day two awarded

