    Кубок президента 2026: Награждены победители второго дня соревнований

    Состоялась церемония награждения победителей второго дня соревнований международной регаты "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает корреспондент Report с места проведения турнира, представители Азербайджана завершили второй день соревнований в Мингячевире с 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

    Азер Ильясов завоевал золотую медаль в академической гребле на одноместной лодке на дистанции 1500 метров в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

    Алимурад Гаджизаде занял второе место в одиночном каяке на дистанции 500 метров.

    Дуэт Мустафа Велизаде - Эльмир Тарвердиев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров в двухместном каяке среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

    В финале дня дуэт Нияз Маликов - Иван Воробянский завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров в двухместном каяке среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

    Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Турнир, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, стартовал 27 апреля на Сарсангском водохранилище в Агдере и завершится 1 мая.

    "Prezident Kuboku 2026": İkinci yarış gününün qalibləri mükafatlandırılıb
    President Cup 2026 in Azerbaijan: Winners of day two awarded

