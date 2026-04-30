Кубок президента 2026: Награждены победители второго дня соревнований

Состоялась церемония награждения победителей второго дня соревнований международной регаты "Кубок президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения турнира, представители Азербайджана завершили второй день соревнований в Мингячевире с 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями.

Азер Ильясов завоевал золотую медаль в академической гребле на одноместной лодке на дистанции 1500 метров в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

Алимурад Гаджизаде занял второе место в одиночном каяке на дистанции 500 метров.

Дуэт Мустафа Велизаде - Эльмир Тарвердиев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 метров в двухместном каяке среди спортсменов 2010-2011 годов рождения.

В финале дня дуэт Нияз Маликов - Иван Воробянский завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров в двухместном каяке среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Турнир, организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, стартовал 27 апреля на Сарсангском водохранилище в Агдере и завершится 1 мая.