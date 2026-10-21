İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Silahlı şəxslər Tripolidə Liviya Hesablama Palatasının binasını ələ keçiriblər

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 23:24
    Silahlı şəxslər Tripolidə Liviya Hesablama Palatasının binasını ələ keçiriblər

    Bir qrup silahlı şəxs Liviya Hesablama Palatasının Tripolidəki mənzil-qərargahına soxularaq, idarə rəhbərinə yeni müavin təyin etməyə çalışıb.

    "Report" "Al Hadath" telekanalına istinadən xəbər verir ki, maskalı silahlı şəxslər Ənvər əl-Hauşun Hesablama Palatası rəhbərinin müavini vəzifəsinə başlamasını təmin etmək üçün binaya daxil olublar.

    Müvafiq qərarı Liviya Ali Dövlət Şurasının sədri Məhəmməd Takala qəbul edib. Lakin təyinat həm şuranın öz daxilində, həm də ölkənin şərqində fəaliyyət göstərən Nümayəndələr Palatası tərəfindən etirazla qarşılanıb.

    Telekanalın məlumatına görə, silahlı şəxslər Liviya Milli Birlik Hökumətinə tabe olan 444-cü briqadaya məxsusdurlar.

    BMT-nin Liviyaya Dəstək Missiyası mübahisəli kadr qərarını qəbul etdirmək məqsədilə güc tətbiqini və hədə-qorxu gəlinməsini pisləyib. Hesablama Palatasının fəaliyyətinə silahlı müdaxilənin dərhal dayandırılması və silahlı şəxslərin binadan çıxarılması tələb edilib.

    Missiyadan vurğulayıblar ki, bu cür hərəkətlər qanunun aliliyinə və dövlət institutlarının müstəqilliyinə təhlükə yaradır. BMT təyinatlarla bağlı mübahisələri yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mexanizmlər vasitəsilə həll etməyə çağırıb.

    Baş verənlər fonunda Hesablama Palatasının əməkdaşları təhlükəsizliklərinin, qurumun müstəqilliyinin təmin olunmasına və onun fəaliyyətinə müdaxilənin dayandırılmasına qədər işi dayandırdıqlarını elan ediblər.

    Liviya Hesablama Palatası dövlət xərclərinə və büdcə vəsaitlərinin istifadəsinə nəzarəti həyata keçirən ölkənin əsas nəzarət orqanlarından biridir.

    Silahlı hücum Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Hesablama Palatası Tripoli
    Вооруженные люди захватили здание Счетной палаты Ливии в Триполи
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    01:01
    Çempionlar Liqası: "Qalatasaray" və "Real" qələbə qazanıb
    Futbol
    00:50
    Tramp ABŞ-nin İran məsələsində Rusiya və Çinlə əməkdaşlıq etdiyini bildirib
    Digər ölkələr
    00:32
    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanından bəzi dövlət qulluqçularının təxliyəsini tapşırıb
    Digər ölkələr
    00:07
    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" növbəti oyununda da məğlub olub
    Komanda
    23:57
    Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə yaxınlaşdığını bildirib - Əlavə olunub
    Digər ölkələr
    23:55
    Azərbaycanla Portuqaliya investisiya imkanlarını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    23:44
    ABŞ Yaxın Şərqdəki səfirlik əməkdaşlarının bir hissəsini təxliyə etməyə hazırlaşır
    Digər ölkələr
    23:44
    Rubio hindistanlı milyarder Ambani ilə energetika əməkdaşlığını müzakirə edib
    Digər ölkələr
    23:31
    Foto
    Leyla Əliyeva Özbəkistan və Türkiyənin birinci xanımları ilə görüşüb - Yenilənib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti