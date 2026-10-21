Вооруженные люди захватили здание Счетной палаты Ливии в Триполи

Группа вооруженных людей ворвалась в штаб-квартиру Счетной палаты Ливии в Триполи, пытаясь силой добиться назначения нового заместителя руководителя ведомства.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, вооруженные люди в масках проникли в здание, чтобы обеспечить вступление Анвара аль-Хауша в должность заместителя главы Счетной палаты.

Соответствующее решение принял председатель Высшего государственного совета Ливии Мухаммед Такала. Однако назначение вызвало возражения как внутри самого совета, так и со стороны Палаты представителей - однопалатного парламента, действующего на востоке страны.

По информации телеканала, вооруженные люди принадлежат к 444-й бригаде, подчиняющейся Правительству национального единства Ливии.

Миссия ООН по поддержке в Ливии осудила применение силы и запугивание с целью навязать спорное кадровое решение. Она потребовала немедленно прекратить вооруженное вмешательство в деятельность Счетной палаты и вывести вооруженных людей из здания.

В миссии подчеркнули, что подобные действия угрожают верховенству закона и независимости государственных институтов. ООН призвала разрешать споры о назначениях исключительно через предусмотренные законодательством механизмы.

На фоне произошедшего сотрудники Счетной палаты объявили о приостановке работы до обеспечения их безопасности, независимости учреждения и прекращения вмешательства в его деятельность.

Счетная палата Ливии является одним из ключевых контрольных органов страны, осуществляющих надзор за государственными расходами и использованием бюджетных средств.