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    Вооруженные люди захватили здание Счетной палаты Ливии в Триполи

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 23:12
    Вооруженные люди захватили здание Счетной палаты Ливии в Триполи

    Группа вооруженных людей ворвалась в штаб-квартиру Счетной палаты Ливии в Триполи, пытаясь силой добиться назначения нового заместителя руководителя ведомства.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Hadath, вооруженные люди в масках проникли в здание, чтобы обеспечить вступление Анвара аль-Хауша в должность заместителя главы Счетной палаты.

    Соответствующее решение принял председатель Высшего государственного совета Ливии Мухаммед Такала. Однако назначение вызвало возражения как внутри самого совета, так и со стороны Палаты представителей - однопалатного парламента, действующего на востоке страны.

    По информации телеканала, вооруженные люди принадлежат к 444-й бригаде, подчиняющейся Правительству национального единства Ливии.

    Миссия ООН по поддержке в Ливии осудила применение силы и запугивание с целью навязать спорное кадровое решение. Она потребовала немедленно прекратить вооруженное вмешательство в деятельность Счетной палаты и вывести вооруженных людей из здания.

    В миссии подчеркнули, что подобные действия угрожают верховенству закона и независимости государственных институтов. ООН призвала разрешать споры о назначениях исключительно через предусмотренные законодательством механизмы.

    На фоне произошедшего сотрудники Счетной палаты объявили о приостановке работы до обеспечения их безопасности, независимости учреждения и прекращения вмешательства в его деятельность.

    Счетная палата Ливии является одним из ключевых контрольных органов страны, осуществляющих надзор за государственными расходами и использованием бюджетных средств.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Государство Ливия
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