FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" növbəti oyununda da məğlub olub
Komanda
- 22 oktyabr, 2026
- 00:07
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, İsveçrədə "Fribur Olimpik"in qonağı olan Azərbaycan təmsilçisi H qrupundakı üçüncü matçında rəqibinə məğlub olub - 73:78.
Xatırladaq ki, "Neftçi" daha əvvəl müntəzəm mövsümdə Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a (58:78) və Latviyanın VEF kollektivinə uduzub - 94:110.
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