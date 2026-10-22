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    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" növbəti oyununda da məğlub olub

    Komanda
    • 22 oktyabr, 2026
    • 00:07
    FIBA Avropa Kuboku: Neftçi növbəti oyununda da məğlub olub

    "Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, İsveçrədə "Fribur Olimpik"in qonağı olan Azərbaycan təmsilçisi H qrupundakı üçüncü matçında rəqibinə məğlub olub - 73:78.

    Xatırladaq ki, "Neftçi" daha əvvəl müntəzəm mövsümdə Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a (58:78) və Latviyanın VEF kollektivinə uduzub - 94:110.

    Neftçi BK FIBA Avropa Kuboku
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