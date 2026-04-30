    • 30 aprel, 2026
    • 17:01
    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Azərbaycanla Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) arasında yeni əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "EBRD-nin Türkiyə və Qafqaz üzrə idarəedici direktoru Elizabeta Falçettinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə Bankın Azərbaycandakı fəaliyyəti və əməkdaşlığın gündəliyində olan məsələlər barədə müzakirələr apardıq. Bankın investisiya strategiyasının prioritetlərini, su təchizatı, şəhərsalma, nəqliyyat infrastrukturu və bərpaolunan enerji layihələri üzrə qarşılıqlı fəaliyyət imkanlarını nəzərdən keçirdik", - deyə o qeyd edib.

    Джаббаров обсудил с представителями ЕБРР возможности сотрудничества в ВИЭ
    Azerbaijan, EBRD discuss cooperation on infrastructure and renewable energy

