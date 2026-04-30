    30 апреля, 2026
    • 18:05
    Джаббаров обсудил с представителями ЕБРР возможности сотрудничества в ВИЭ

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) перспективы сотрудничества по ряду новых направлений.

    Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

    "На встрече с делегацией во главе с управляющим директором ЕБРР по Турции и Южному Кавказу Элизабет Фальчетти мы обсудили деятельность Банка в Азербайджане и вопросы, стоящие на повестке сотрудничества. Мы рассмотрели приоритеты инвестиционной стратегии банка, возможности взаимодействия по проектам водоснабжения, градостроительства, транспортной инфраструктуры и возобновляемой энергетики", - говорится в публикации.

    Микаил Джаббаров Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Элизабет Фальчетти возобновляемая энергетика Водоснабжение в Азербайджане
    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
    Azerbaijan, EBRD discuss cooperation on infrastructure and renewable energy

