Джаббаров обсудил с представителями ЕБРР возможности сотрудничества в ВИЭ
Бизнес
- 30 апреля, 2026
- 18:05
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) перспективы сотрудничества по ряду новых направлений.
Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в соцсети X.
"На встрече с делегацией во главе с управляющим директором ЕБРР по Турции и Южному Кавказу Элизабет Фальчетти мы обсудили деятельность Банка в Азербайджане и вопросы, стоящие на повестке сотрудничества. Мы рассмотрели приоритеты инвестиционной стратегии банка, возможности взаимодействия по проектам водоснабжения, градостроительства, транспортной инфраструктуры и возобновляемой энергетики", - говорится в публикации.
