Туск: Трехсторонние переговоры по Украине запланированы на 4 ноября в ОАЭ

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби предварительно запланированы на 4 ноября.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства в Варшаве.

По его словам, телефонный разговор премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с российским лидером Владимиром Путиным состоялся после консультаций, в том числе с Туском, президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной. Предполагалось, что европейским политикам необходимо поддерживать рабочие контакты в преддверии возможных переговоров о прекращении огня в Абу-Даби.

Туск подтвердил, что заранее был проинформирован о планах провести этот разговор. Стёре заверил его, что он и Стубб готовы взять на себя политическую ответственность за этот редкий контакт с Путиным и будут придерживаться согласованной позиции коалиции желающих.

По словам Туска, после разговора Стубб сообщил ему, что обе стороны сохранили свои позиции. При этом европейская сторона оценила перспективы продвижения на переговорах в Абу-Даби с очень сдержанным оптимизмом.

"Повестка дня и интересы России достаточно четко определены, и не следует питать иллюзий относительно достижения соглашения", - отметил польский премьер.