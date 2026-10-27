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    Туск: Трехсторонние переговоры по Украине запланированы на 4 ноября в ОАЭ

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 19:27
    Туск: Трехсторонние переговоры по Украине запланированы на 4 ноября в ОАЭ

    Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби предварительно запланированы на 4 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием правительства в Варшаве.

    По его словам, телефонный разговор премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с российским лидером Владимиром Путиным состоялся после консультаций, в том числе с Туском, президентом Украины Владимиром Зеленским и американской стороной. Предполагалось, что европейским политикам необходимо поддерживать рабочие контакты в преддверии возможных переговоров о прекращении огня в Абу-Даби.

    Туск подтвердил, что заранее был проинформирован о планах провести этот разговор. Стёре заверил его, что он и Стубб готовы взять на себя политическую ответственность за этот редкий контакт с Путиным и будут придерживаться согласованной позиции коалиции желающих.

    По словам Туска, после разговора Стубб сообщил ему, что обе стороны сохранили свои позиции. При этом европейская сторона оценила перспективы продвижения на переговорах в Абу-Даби с очень сдержанным оптимизмом.

    "Повестка дня и интересы России достаточно четко определены, и не следует питать иллюзий относительно достижения соглашения", - отметил польский премьер.

    Дональд Туск Российско-украинский конфликт
    Tusk: Ukrayna ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-də BƏƏ-də keçiriləcək
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