İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Tusk: Ukrayna ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-də BƏƏ-də keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2026
    • 19:33
    Tusk: Ukrayna ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-də BƏƏ-də keçiriləcək

    Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasında Əbu-Dabidəki (BƏƏ) üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-nə planlaşdırılıb.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Baş naziri Donald Tusk Varşavada hökumətin iclasından əvvəl bildirib.

    Məlumat yenilənir...

    Donald Tusk Ukrayna-Rusiya sülh prosesi
    Туск: Трехсторонние переговоры по Украине запланированы на 4 ноября в ОАЭ
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:50
    Video
    Rəhim Həsənov Cavid Cəlilovun penalti qərarının yanlış olduğunu təsdiqləyib
    Futbol
    19:48
    Video
    Mehriban Əliyeva "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşıb
    Daxili siyasət
    19:35
    Rumıniya XİN Braşovdakı təxribata görə Rusiya səfirinə etirazını bildirib
    Digər ölkələr
    19:35
    Foto
    Adil Kərimli Bakıda Tacikistanın mədəniyyət naziri ilə görüşüb
    Mədəniyyət siyasəti
    19:33
    Tusk: Ukrayna ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-də BƏƏ-də keçiriləcək
    Digər ölkələr
    19:32
    Foto
    Bakıda cüdo üzrə şəhər birinciliyi keçirilib
    Fərdi
    19:31
    BTQ: Fransa Korsika xalqının öz gələcəyini müəyyənləşdirmək hüququna qarşı çıxır
    Xarici siyasət
    19:24
    Foto
    Ceyhun Bayramov Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    19:22
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatını ikinci sırada başa vurublar
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti