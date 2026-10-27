Tusk: Ukrayna ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-də BƏƏ-də keçiriləcək
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2026
- 19:33
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Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasında Əbu-Dabidəki (BƏƏ) üçtərəfli danışıqlar noyabrın 4-nə planlaşdırılıb.
"Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşanın Baş naziri Donald Tusk Varşavada hökumətin iclasından əvvəl bildirib.
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