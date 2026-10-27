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    VAM Caspian продлил сервисный контракт с BP на поддержку буровых работ в Каспийском море

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 20:02
    VAM Caspian продлил сервисный контракт с BP на поддержку буровых работ в Каспийском море

    Бакинский филиал французской компании Vallourec Oil & Gas France (VOGFR) - VAM Caspian - пролонгировал на два года сервисное соглашение с оператором BP Exploration (Caspian Sea).

    Как передает Report со ссылкой на VAM Caspian, контракт предусматривает оказание услуг по техническому сопровождению буровых операций и заканчивания скважин в азербайджанской части Каспийского моря.

    Согласно условиям договора компания продолжит обеспечивать инжиниринговую поддержку, техническое сопровождение в режиме 24/7, а также комплексные решения по подготовке и обслуживанию премиальных резьбовых соединений и трубной продукции для проектов BP в данном регионе, в том числе на блоках месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз".

    "Пролонгация сотрудничества обусловлена успешным выполнением сервисных программ, ориентированных на минимизацию непроизводительного времени, оптимизацию расходов и повышение уровня безопасности на буровых платформах. В частности, подрядчик продолжит обеспечивать поставки предварительно смазанных узлов и труб, подготовку комплексов интеллектуального заканчивания скважин, а также реализацию проектов по восстановлению и вторичному использованию скважинного оборудования", - говорится в официальном заявлении.

    VAM Caspian осуществляет деятельность в Азербайджане с 2007 года и выступает постоянным поставщиком сервисных решений для ведущих нефтегазовых проектов Каспийского региона.

    British Petroleum (BP)
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    VAM Caspian extends its service contract with BP to support drilling operations in Caspian Sea
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