VAM Caspian продлил сервисный контракт с BP на поддержку буровых работ в Каспийском море

Бакинский филиал французской компании Vallourec Oil & Gas France (VOGFR) - VAM Caspian - пролонгировал на два года сервисное соглашение с оператором BP Exploration (Caspian Sea).

Как передает Report со ссылкой на VAM Caspian, контракт предусматривает оказание услуг по техническому сопровождению буровых операций и заканчивания скважин в азербайджанской части Каспийского моря.

Согласно условиям договора компания продолжит обеспечивать инжиниринговую поддержку, техническое сопровождение в режиме 24/7, а также комплексные решения по подготовке и обслуживанию премиальных резьбовых соединений и трубной продукции для проектов BP в данном регионе, в том числе на блоках месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз".

"Пролонгация сотрудничества обусловлена успешным выполнением сервисных программ, ориентированных на минимизацию непроизводительного времени, оптимизацию расходов и повышение уровня безопасности на буровых платформах. В частности, подрядчик продолжит обеспечивать поставки предварительно смазанных узлов и труб, подготовку комплексов интеллектуального заканчивания скважин, а также реализацию проектов по восстановлению и вторичному использованию скважинного оборудования", - говорится в официальном заявлении.

VAM Caspian осуществляет деятельность в Азербайджане с 2007 года и выступает постоянным поставщиком сервисных решений для ведущих нефтегазовых проектов Каспийского региона.