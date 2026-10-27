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    В аккаунтах Мехрибан Алиевой в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки "Мой Абшерон и не только"

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 19:51
    В аккаунтах Мехрибан Алиевой в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки Мой Абшерон и не только

    На страницах первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в социальных сетях опубликован видеоролик о посещении выставки "Мой Абшерон и не только".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 27 октября ознакомились в Азербайджанском национальном музее искусств с ретроспективной выставкой "Мой Абшерон: и не только", посвященной 80-летию выдающегося художника, председателя Союза художников Азербайджана, Народного художника Фархада Халилова.

    На выставке, организованной совместно Министерством культуры, Азербайджанским национальным музеем искусств и Союзом художников Азербайджана, представлены более 90 произведений из личной коллекции Народного художника, созданных с 1960-х годов по сегодняшний день, включая различные образцы искусства - от монументальных живописных полотен до малоформатных графических работ.

    Мехрибан Алиева
    Видео
    Mehriban Əliyeva "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşıb
    Видео
    Mehriban Aliyeva posts video from 'My Absheron & More' exhibition
    44 filmi
    44 filmi

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