В аккаунтах Мехрибан Алиевой в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки "Мой Абшерон и не только"

На страницах первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в социальных сетях опубликован видеоролик о посещении выставки "Мой Абшерон и не только".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 27 октября ознакомились в Азербайджанском национальном музее искусств с ретроспективной выставкой "Мой Абшерон: и не только", посвященной 80-летию выдающегося художника, председателя Союза художников Азербайджана, Народного художника Фархада Халилова.

На выставке, организованной совместно Министерством культуры, Азербайджанским национальным музеем искусств и Союзом художников Азербайджана, представлены более 90 произведений из личной коллекции Народного художника, созданных с 1960-х годов по сегодняшний день, включая различные образцы искусства - от монументальных живописных полотен до малоформатных графических работ.