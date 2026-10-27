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    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой "Мой Абшерон и не только"

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 16:46
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только

    27 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились в Национальном музее искусств Азербайджана с ретроспективной выставкой под названием "Мой Абшерон и не только", посвященной 80-летию выдающегося художника, председателя Союза художников Азербайджана, Народного художника Фархада Халилова.

    Как сообщает Report, на выставке, организованной совместно Министерством культуры, Национальным музеем искусств Азербайджана и Союзом художников Азербайджана, экспонируется более 90 произведений из личной коллекции Народного художника, созданных с 1960-х годов по настоящее время, в том числе различные образцы искусства – от монументальных живописных полотен до малоформатных графических работ.

    Один из выдающихся представителей азербайджанского изобразительного искусства Фархад Халилов отличается многогранным творчеством, самобытным художественным стилем и неповторимой манерой письма. Работая в различных жанрах станковой живописи, художник объединил в своем творчестве разные художественные подходы – от реализма до авангардного и абстрактного искусства. В его произведениях привлекают внимание разнообразие средств художественной выразительности, своеобразие цветовых решений и колорита, а также эмоциональное воздействие изображаемого пространства.

    Важное место в творчестве художника занимает пейзажный жанр, в особенности тема Абшерона. В произведениях Фархада Халилова, созданных на основе личных наблюдений и впечатлений, природа Абшерона, прибрежные пейзажи, села, изменчивая погода и неповторимая атмосфера находят свое выражение в индивидуальной художественной интерпретации посредством цвета, света и колорита.

    Абшерон в творчестве художника – не просто объект изображения, но и одна из ключевых тем, через которую раскрываются его чувства, размышления и мировоззрение. В произведениях живописца передаются не только визуальные особенности пространства, но и эмоциональные ощущения, которые оно вызывает.

    Наряду с живописью особое место в творчестве народного художника занимает графика. Графические работы, выполненные в различных форматах и с использованием разных художественных подходов, демонстрируют широту творческого диапазона мастера, его поиски в области формы и композиции. Выставка раскрывает, как со временем развивалась тема Абшерона в творчестве художника и какое значение она приобрела в его индивидуальном художественном языке.

    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с выставкой Мой Абшерон и не только

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Лейла Алиева Арзу Алиева Фархад Халилов Министерство культуры Азербайджана Национальный музей искусств
    Фото
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    Фото
    President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, and family members viewed retrospective exhibition 'My Absheron: Plus'
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