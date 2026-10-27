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    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:41
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva oktyabrın 27-də Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində görkəmli rəssam, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun 80 illik yubileyinə həsr edilmiş "Mənim Abşeronum: Üstə gəl" adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar.

    "Report" xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən sərgidə Xalq rəssamının şəxsi kolleksiyasından seçilmiş, 1960-cı illərdən bu günədək yaratdığı 90-dan çox əsər, o cümlədən monumental rəngkarlıq tablolarından kiçikformatlı qrafik işlərədək müxtəlif sənət nümunələri nümayiş olunur.

    Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndələrindən olan Fərhad Xəlilov zəngin yaradıcılığı, özünəməxsus bədii üslubu və fərqli dəst-xəti ilə seçilir. Rəssam dəzgah rəngkarlığının müxtəlif janrlarında çalışaraq realizmdən avanqard və mücərrəd sənətə qədər fərqli bədii yanaşmaları yaradıcılığında birləşdirib. Onun əsərlərində bədii ifadə vasitələrinin rəngarəngliyi, rəng və kolorit həllinin özünəməxsusluğu, həmçinin təsvir olunan məkanın emosional təsir gücü diqqəti cəlb edir.

    Sənətkarın yaradıcılığında mənzərə janrı, xüsusilə də Abşeron mövzusu mühüm yer tutur. Rəssamın şəxsi müşahidələri və təəssüratları əsasında yaratdığı əsərlərdə Abşeronun təbiəti, sahil mənzərələri, kəndləri, dəyişkən hava şəraiti və özünəməxsus ab-havası fərdi bədii interpretasiya ilə rəng, işıq və kolorit vasitəsilə öz ifadəsini tapıb.

    Abşeron onun yaradıcılığında yalnız təsvir obyekti deyil, həm də rəssamın duyğularını, düşüncələrini və dünyaya baxışını ifadə edən əsas mövzulardan biridir. Rəssamın əsərlərində məkanın vizual xüsusiyyətləri ilə yanaşı, onun doğurduğu emosional hisslər də var.

    Xalq rəssamının yaradıcılığında rəngkarlıqla yanaşı, qrafika da xüsusi yer tutur. Müxtəlif formatlarda və fərqli bədii yanaşmalarla ərsəyə gətirilmiş qrafik əsərlər sənətkarın yaradıcılıq diapazonunun genişliyini, forma və kompozisiya axtarışlarını nümayiş etdirir. Sərgi Abşeron mövzusunun rəssamın yaradıcılığında zamanla necə inkişaf etdiyini və onun fərdi sənət dilində kəsb etdiyi mənanı üzə çıxarır.

    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar
    İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri Mənim Abşeronum: Üstə gəl adlı retrospektiv sərgi ilə tanış olublar

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Leyla Əliyeva Arzu Əliyeva Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi
    Foto
    Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с ретроспективной выставкой "Мой Абшерон и не только"
    Foto
    President Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, and family members viewed retrospective exhibition 'My Absheron: Plus'
    MiniBoss
    44 filmi

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