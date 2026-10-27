Джейхун Байрамов обсудил с генсеком UN Tourism развитие сотрудничества в сфере туризма

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане генсеком Всемирной туристской организации (UN Tourism) Шейхой Ан-Нувейс.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и UN Tourism, продвижение туристического потенциала страны на международном уровне, новые возможности сотрудничества в сфере туризма, а также вопросы расширения участия Азербайджана в международных туристических платформах.

Гостье была предоставлена информация о программах и инициативах Азербайджана в сфере туризма, совершенствовании туристической инфраструктуры, расширении возможностей международного транспортного сообщения, а также мерах по продвижению различных туристических продуктов страны на зарубежных рынках.

В ходе встречи также обсуждались богатое историко-культурное наследие и туристический потенциал освобожденных территорий Азербайджана.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.