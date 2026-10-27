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    Ceyhun Bayramov Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 19:24
    Ceyhun Bayramov Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan BMT Turizmin (UN Tourism) Baş katibi Şeyxa Əl-Nuveys ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə, Azərbaycan ilə BMT Turizmi arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, Azərbaycanın zəngin turizm potensialının beynəlxalq səviyyədə təşviqi, turizm sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanları, eləcə də Azərbaycanın beynəlxalq turizm platformalarında iştirakının genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

    C. Bayramov Baş katibə sözügedən vəzifəyə seçilməsi münasibəti bir daha təbrik edib və ona uğurlar arzulayıb. Azərbaycanın beynəlxalq turizm əlaqələrinin inkişafına xüsusi əhəmiyyət verdiyini qeyd edib. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi, zəngin tarixi-mədəni irsi, müxtəlif təbii landşaftları, müasir infrastrukturu və qonaqpərvərlik ənənələrinin Azərbaycanın regional və beynəlxalq turizm məkanında cəlbediciliyini artırdığı vurğulanıb.

    Azərbaycanın turizm potensialının müxtəlifliyi diqqətə çatdırılaraq, ölkədə mədəni irs, şəhər, ekoturizm, kənd, dağ, sağlamlıq, qış və işgüzar turizm istiqamətlərinin inkişafı üçün mövcud imkanlar qeyd edilib.

    Azərbaycanın zəngin mətbəx mədəniyyətinin və milli kulinariya ənənələrinin ölkənin turizm imkanlarının beynəlxalq səviyyədə təşviqində mühüm rol oynadığı görüş zamanı bildirilib. Qastronomik turizmin Azərbaycanın mədəni irsinin, milli adət-ənənələrinin və qonaqpərvərlik mədəniyyətinin tanıdılmasına verdiyi töhfələr qeyd olunub.

    Azərbaycanın turizm sahəsində həyata keçirdiyi proqramlar və təşəbbüslər, turizm infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq nəqliyyat və bağlantı imkanlarının genişləndirilməsi, həmçinin ölkənin müxtəlif turizm məhsullarının xarici bazarlarda tanıdılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib.

    Görüş zamanı işğaldan azad edilmiş ərazilərin zəngin tarixi-mədəni irsi və turizm potensialı da diqqət mərkəzində olub. Həmin ərazilərdə aparılan bərpa və yenidənqurma işləri, müasir infrastrukturun yaradılması, mədəni və dini irsin qorunması, eləcə də yeni turizm istiqamətlərinin formalaşdırılması barədə məlumat verilib.

    Baş katib Şeyxa Əl-Nuveys Azərbaycanın təşkilatda fəal üzvlüyünə görə təşəkkür edib, təşkilatın bir sıra planıarı və prioritetləri barədə geniş məlumat təqdim edib.

    Görüşdə, həmçinin digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Ceyhun Bayramov Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb
    Ceyhun Bayramov Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком UN Tourism развитие сотрудничества в сфере туризма
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