Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом
- 27 октября, 2026
- 19:26
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Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с и. о. заместителя генерального секретаря ООН по Контртеррористическому управлению (UNOCT) Александром Зуевым.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Контртеррористическим управлением ООН, координация международных усилий в сфере борьбы с терроризмом, укрепление институционального потенциала правоохранительных органов и расширение взаимного обмена опытом.
К.Алиев заявил о готовности органов прокуратуры Азербайджана расширять сотрудничество с профильными структурами ООН, изучать международный опыт и реализовывать совместные практические инициативы.
А.Зуев поблагодарил за радушный прием и подчеркнул важность развития сотрудничества Азербайджана со структурами ООН, укрепления потенциала правоохранительных органов и обмена международным опытом.
В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом и укреплении взаимодействия с профильными структурами ООН.