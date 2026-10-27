Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом

Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с и. о. заместителя генерального секретаря ООН по Контртеррористическому управлению (UNOCT) Александром Зуевым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Контртеррористическим управлением ООН, координация международных усилий в сфере борьбы с терроризмом, укрепление институционального потенциала правоохранительных органов и расширение взаимного обмена опытом.

К.Алиев заявил о готовности органов прокуратуры Азербайджана расширять сотрудничество с профильными структурами ООН, изучать международный опыт и реализовывать совместные практические инициативы.

А.Зуев поблагодарил за радушный прием и подчеркнул важность развития сотрудничества Азербайджана со структурами ООН, укрепления потенциала правоохранительных органов и обмена международным опытом.

В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом и укреплении взаимодействия с профильными структурами ООН.