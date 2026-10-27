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    Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 19:26
    Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом

    Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с и. о. заместителя генерального секретаря ООН по Контртеррористическому управлению (UNOCT) Александром Зуевым.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

    На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Контртеррористическим управлением ООН, координация международных усилий в сфере борьбы с терроризмом, укрепление институционального потенциала правоохранительных органов и расширение взаимного обмена опытом.

    К.Алиев заявил о готовности органов прокуратуры Азербайджана расширять сотрудничество с профильными структурами ООН, изучать международный опыт и реализовывать совместные практические инициативы.

    А.Зуев поблагодарил за радушный прием и подчеркнул важность развития сотрудничества Азербайджана со структурами ООН, укрепления потенциала правоохранительных органов и обмена международным опытом.

    В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом и укреплении взаимодействия с профильными структурами ООН.

    Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом
    Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом
    Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом
    Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом

    Кямран Алиев Александр Зуев Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная прокуратура Азербайджана
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    Kamran Əliyev Aleksandr Zuyevlə terrorçuluğa qarşı mübarizəni müzakirə edib
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