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    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 19:08
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией

    В Баку состоялось подготовительное заседание представителей правоохранительных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией.

    Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

    Мероприятие, организованное при содействии Генпрокуратуры, имеет важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией между государствами-членами ОИС, расширения обмена передовым опытом и развития взаимодействия между правоохранительными органами.

    В частности, делегации Саудовской Аравии, Марокко, Катара, Кыргызстана, Ливии, Ливана, Судана, Иордании и других государств-участников выразили свою благодарность за высокий уровень организации сессии, а также высоко оценили работу, проводимую над проектами резолюций, которые планируется принять на министерской встрече.

    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией

    Генеральная прокуратура Азербайджана Организация исламского сотрудничества (ОИС) Борьба с коррупцией
    Фото
    Bakıda İƏT-ə üzv dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nümayəndələrinin iclası keçirilib
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