В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией

В Баку состоялось подготовительное заседание представителей правоохранительных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), занимающихся борьбой с коррупцией.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Мероприятие, организованное при содействии Генпрокуратуры, имеет важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией между государствами-членами ОИС, расширения обмена передовым опытом и развития взаимодействия между правоохранительными органами.

В частности, делегации Саудовской Аравии, Марокко, Катара, Кыргызстана, Ливии, Ливана, Судана, Иордании и других государств-участников выразили свою благодарность за высокий уровень организации сессии, а также высоко оценили работу, проводимую над проектами резолюций, которые планируется принять на министерской встрече.