Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в Астане

    Индивидуальные
    • 27 октября, 2026
    • 19:40
    Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в Астане

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили чемпионат мира, проходивший в Астане, на втором месте.

    Как сообщает Report, азербайджанская национальная команда набрала 104 очка в командном зачете.

    Первое место с 192 очками заняла иранская сборная, а Узбекистан стал третьим с 80 очками.

    Напомним, что борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали, а Нихат Маммадли (63 кг) - серебряную.

    Греко-римская борьба Чемпионат мира по борьбе Казахстан Азербайджанские борцы
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatını ikinci sırada başa vurublar
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:51
    Видео
    В аккаунтах Мехрибан Алиевой в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки "Мой Абшерон и не только"
    Внутренняя политика
    19:40
    Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в Астане
    Индивидуальные
    19:39
    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком UN Tourism развитие сотрудничества в сфере туризма
    Внешняя политика
    19:27
    Туск: Трехсторонние переговоры по Украине запланированы на 4 ноября в ОАЭ
    Другие страны
    19:26
    Фото
    Кямран Алиев и Александр Зуев обсудили вопросы борьбы с терроризмом
    Внутренняя политика
    19:21
    МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за диверсии в Брашове
    Другие страны
    19:08
    Фото
    В Баку состоялось заседание представителей государств-членов ОИС по борьбе с коррупцией
    Внешняя политика
    18:56
    Фото
    Кямран Алиев встретился с главой антикоррупционного управления Катара
    Внешняя политика
    18:48
    Пере Жоан Понс подал в отставку с поста президента ПА ОБСЕ - Эксклюзив
    Другие страны
    Лента новостей