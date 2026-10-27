Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в Астане
Индивидуальные
- 27 октября, 2026
- 19:40
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Азербайджанские борцы греко-римского стиля завершили чемпионат мира, проходивший в Астане, на втором месте.
Как сообщает Report, азербайджанская национальная команда набрала 104 очка в командном зачете.
Первое место с 192 очками заняла иранская сборная, а Узбекистан стал третьим с 80 очками.
Напомним, что борцы греко-римского стиля Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг) завоевали золотые медали, а Нихат Маммадли (63 кг) - серебряную.
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