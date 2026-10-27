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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatını ikinci sırada başa vurublar

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 19:22
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatını ikinci sırada başa vurublar

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatını ikinci sırada başa vurublar.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan millisi komanda hesabında 104 xal toplayaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsində qərarlaşıb.

    İran millisi 192 xalla birinci, Özbəkistan isə 80 xalla üçüncü olub.

    Xatırladaq ki, yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl, Nihat Məmmədli (63 kq) isə gümüş medal qazanıb.

    Sənan Süleymanov Eldəniz Əzizli Güləş üzrə dünya çempionatı
    Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе заняла второе место на ЧМ в Астане
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