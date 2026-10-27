Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatını ikinci sırada başa vurublar
Fərdi
- 27 oktyabr, 2026
- 19:22
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Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatını ikinci sırada başa vurublar.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan millisi komanda hesabında 104 xal toplayaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsində qərarlaşıb.
İran millisi 192 xalla birinci, Özbəkistan isə 80 xalla üçüncü olub.
Xatırladaq ki, yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl, Nihat Məmmədli (63 kq) isə gümüş medal qazanıb.
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