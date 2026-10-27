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    МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за диверсии в Брашове

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 19:21
    МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за диверсии в Брашове

    Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла и выразил ему решительный протест в связи с диверсией, совершенной 14 сентября в Брашове.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Румынии Дан Некулэеску в соцсети Х.

    Он заявил, что имеющиеся доказательства подтверждают ответственность России за гибридную атаку.

    "Мы также осудили систематические удары России по коммерческим судам в Черном море - преднамеренную эскалацию, нарушающую международное право и свободу судоходства и имеющую глобальные последствия", - добавил министр.

    По данным румынских спецслужб, пожар 14 сентября на промышленной площадке Carfil в Брашове был связан с предполагаемой диверсией. Следствие считает, что к ней причастны граждане, действовавшие в рамках сети, координируемой из России.

    Дан Некулэеску диверсия Румыния Российская Федерация (РФ)
    Rumıniya XİN Braşovdakı təxribata görə Rusiya səfirinə etirazını bildirib
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