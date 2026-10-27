МИД Румынии выразил протест послу РФ из-за диверсии в Брашове

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла и выразил ему решительный протест в связи с диверсией, совершенной 14 сентября в Брашове.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Румынии Дан Некулэеску в соцсети Х.

Он заявил, что имеющиеся доказательства подтверждают ответственность России за гибридную атаку.

"Мы также осудили систематические удары России по коммерческим судам в Черном море - преднамеренную эскалацию, нарушающую международное право и свободу судоходства и имеющую глобальные последствия", - добавил министр.

По данным румынских спецслужб, пожар 14 сентября на промышленной площадке Carfil в Брашове был связан с предполагаемой диверсией. Следствие считает, что к ней причастны граждане, действовавшие в рамках сети, координируемой из России.