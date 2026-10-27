Rumıniya XİN Braşovdakı təxribata görə Rusiya səfirinə etirazını bildirib
- 27 oktyabr, 2026
- 19:35
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Rumıniya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Rusiya səfirini çağırıb və sentyabrın 14-də Braşovda törədilmiş təxribatla əlaqədar ona qəti etirazını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya XİN rəhbəri Dan Nekulesku "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
O qeyd edib ki, mövcud sübutlar hibrid hücuma görə Rusiyanın məsuliyyət daşıdığını təsdiqləyir.
"Biz həmçinin Rusiyanın Qara dənizdəki ticarət gəmilərinə sistematik zərbələrini - beynəlxalq hüququ, gəmiçilik azadlığını pozan və qlobal nəticələrə malik qəsdən törədilmiş eskalasiyanı qınadıq", - nazir əlavə edib.
Rumıniya xüsusi xidmət orqanlarının məlumatına görə, sentyabrın 14-də Braşov şəhərindəki Carfil sənaye ərazisində baş verən yanğın ehtimal olunan təxribatla əlaqəli olub. İstintaq hesab edir ki, hadisədə Rusiyadan yönləndirilən şəbəkə çərçivəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin əli var.