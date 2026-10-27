БИГ: Франция выступает против права корсиканского народа определять свое будущее

Бакинская инициативная группа (БИГ) решительно осуждает отклонение Сенатом Франции конституционной реформы, предусматривающей предоставление автономии Корсике.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении для прессы исполнительного директора БИГ Аббаса Аббасова.

"Это решение является очередным проявлением колониального мышления, все еще господствующего во французских политических кругах, откровенного неуважения к воле корсиканского народа и глубокой пропасти между заявлениями официального Парижа о праве народов на самоопределение и фактической политикой", - заявил он.

Было отмечено, что произошедшее 26 октября 2026 года в Сенате Франции в очередной раз показало, что режим Эмманюэля Макрона не желает признавать стремление корсиканского народа определять свое политическое будущее, защищать свою национальную идентичность и обладать правом на самоуправление на своей земле:

"Данное решение является неприемлемым и сводит на нет более чем четырехлетние политические переговоры, достигнутые соглашения и волю, выраженную демократически избранными представителями Корсики. В частности, исключение из законопроекта положений, предусматривающих признание самобытной истории, языковой и культурной идентичности корсиканцев, а также их особой связи с родной землей, демонстрирует, насколько французская политическая элита избегает признания коллективной идентичности корсиканского народа.

Франция, с одной стороны, пытается преподносить миру уроки о демократии, правах человека и свободе народов, а с другой - рассматривает даже самые элементарные политические требования народов на удерживаемых ею территориях как угрозу.

Представление требования корсиканского народа об автономии как угрозы единству Франции выглядит особенно абсурдным. Защита народом своего языка, культуры, исторической идентичности и политических полномочий является его фундаментальным правом. Подлинная угроза заключается в систематическом отклонении этих легитимных требований и принесении политической воли народов в жертву интересам центральной власти.

БИГ призывает власти Франции уважать легитимную волю корсиканского народа, признать его политические, культурные и языковые права, оставаться верными достигнутым соглашениям и продемонстрировать реальную политическую волю в вопросе автономии, а также призывает международную общественность, правозащитные организации и соответствующие международные институты не оставаться безучастными к этой несправедливости, демонстрируемой французским государством в отношении легитимных политических требований корсиканского народа".