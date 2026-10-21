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    Ermənistanın səhiyyə nazirinin adından tibb işçilərinə saxta mesajlar göndərilib

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 15:58
    Ermənistanın səhiyyə nazirinin adından tibb işçilərinə saxta mesajlar göndərilib

    "Telegram" platformasında Ermənistanın səhiyyə naziri Anait Avanesyanın adı və fotoşəkli ilə saxta hesab yaradılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası nazirin sözlərinə istinadən məlumat yayıb.

    O qeyd edib ki, həmin hesabdan tibb işçilərinə bioqrafik və digər şəxsi məlumatları təqdim etmək xahişi ilə mesajlar göndərilir: "Xahiş edirəm ki, belə mesajlara cavab verməyəsiniz".

    Anait Avanesyan Ermənistan
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