Ermənistanın səhiyyə nazirinin adından tibb işçilərinə saxta mesajlar göndərilib
Region
- 21 oktyabr, 2026
- 15:58
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"Telegram" platformasında Ermənistanın səhiyyə naziri Anait Avanesyanın adı və fotoşəkli ilə saxta hesab yaradılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası nazirin sözlərinə istinadən məlumat yayıb.
O qeyd edib ki, həmin hesabdan tibb işçilərinə bioqrafik və digər şəxsi məlumatları təqdim etmək xahişi ilə mesajlar göndərilir: "Xahiş edirəm ki, belə mesajlara cavab verməyəsiniz".
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