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    Глава Минздрава Армении: С фальшивого аккаунта от моего имени рассылают сообщения медикам

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 15:40
    Глава Минздрава Армении: С фальшивого аккаунта от моего имени рассылают сообщения медикам

    На платформе Telegram создан фальшивый аккаунт с именем и фотографией министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на слова министра.

    Она отметила, что с данного аккаунта медицинским работникам рассылают сообщения с просьбами предоставить биографические и другие личные данные.

    "Прошу проявлять бдительность и не отвечать на подобные сообщения", - отметила Аванесян.

    Киберпреступность (кибермошенничество) Армения
    Ermənistanın səhiyyə nazirinin adından tibb işçilərinə saxta mesajlar göndərilib
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