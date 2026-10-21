Глава Минздрава Армении: С фальшивого аккаунта от моего имени рассылают сообщения медикам

На платформе Telegram создан фальшивый аккаунт с именем и фотографией министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа со ссылкой на слова министра.

Она отметила, что с данного аккаунта медицинским работникам рассылают сообщения с просьбами предоставить биографические и другие личные данные.

"Прошу проявлять бдительность и не отвечать на подобные сообщения", - отметила Аванесян.