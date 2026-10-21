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    AVF rəsmisi Avropa çempionatının təsnifat mərhələsinə təyinat alıb

    Komanda
    • 21 oktyabr, 2026
    • 16:25
    AVF rəsmisi Avropa çempionatının təsnifat mərhələsinə təyinat alıb

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) Kommunikasiya şöbəsinin beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssisi Mixail Frişman Avropa Voleybol Konfederasiyası (CEV) tərəfindən təyinat alıb.

    Bu barədə "Report"a AVF-dən məlumat verilib.

    O, 20 yaşadək voleybolçu qızlar arasında keçiriləcək Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsinin (EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatı) oyunlarında supervayzer kimi hakimlərin işinə qiymət verəcək.

    Sözügedən yarış oktyabrın 22-dən 25-dək Gürcüstanın Rustavi şəhərində keçiriləcək. Turnirdə Azərbaycan, Polşa, Latviya, Ermənistan, Ukrayna, Estoniya və ev sahibi Gürcüstanın milli komandaları iştirak edəcək.

    Azərbaycan millisi A qrupunda Polşa və Latviya yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    Mixail Frişman EEVZA Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) Avropa Voleybol Konfederasiyası
    Azerbaijani volleyball official receives CEV appointment
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