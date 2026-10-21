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    Fransada mobil operatorların şəbəkələrində nasazlıqlar yaranıb

    İKT
    • 21 oktyabr, 2026
    • 15:46
    Fransada mobil operatorların şəbəkələrində nasazlıqlar yaranıb

    Fransa boyunca "Orange" və "Sosh" mobil rabitə operatorlarının abunəçiləri mobil xidmətlərə çıxışda çətinliklərlə üzləşiblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb.

    "Hazırda "Orange" mobil şəbəkəsinin işində kəsintilər mümkündür. Komandamız şəbəkənin işini mümkün qədər tez bərpa etmək üçün bütün səylərini göstərir", - şirkətdən bildirilib.

    "Orange"ın törəmə şirkəti olan "Sosh" operatorunun abunəçiləri də nasazlıqdan əziyyət çəkiblər.

    "Orange" insidentin səbəbini dəqiqləşdirməyib və şəbəkənin normal işinin tam bərpa olunacağı vaxtı açıqlamayıb.

    Mobil operator Fransa
    Оператор мобильной связи Франции сообщил о масштабном сбое
    Outages disrupt mobile networks of French operators
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