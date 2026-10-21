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    Оператор мобильной связи Франции сообщил о масштабном сбое

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 15:35
    Оператор мобильной связи Франции сообщил о масштабном сбое

    Абоненты операторов мобильной связи Orange и Sosh по всей Франции столкнулись с трудностями при доступе к мобильным услугам.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    "В настоящее время возможны перебои в работе мобильной сети Orange. Наша команда прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу сети", - сообщила компания.

    Абоненты оператора Sosh, дочерней компании Orange, также пострадали от сбоя.

    В Orange не уточнили причину инцидента и не назвали сроки полного восстановления нормальной работы сети.

    Мобильный оператор Франция
    Fransada mobil operatorların şəbəkələrində nasazlıqlar yaranıb
    Outages disrupt mobile networks of French operators
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