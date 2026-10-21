Оператор мобильной связи Франции сообщил о масштабном сбое

Абоненты операторов мобильной связи Orange и Sosh по всей Франции столкнулись с трудностями при доступе к мобильным услугам.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

"В настоящее время возможны перебои в работе мобильной сети Orange. Наша команда прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу сети", - сообщила компания.

Абоненты оператора Sosh, дочерней компании Orange, также пострадали от сбоя.

В Orange не уточнили причину инцидента и не назвали сроки полного восстановления нормальной работы сети.