В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия
- 30 апреля, 2026
- 05:03
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.
Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:09 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.
