    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    • 30 апреля, 2026
    • 05:03
    В Каспийском море произошло землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4.

    Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 03:09 по местному времени.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

    Землетрясение в Каспийском море Республиканский центр сейсмологической службы
    Xəzər dənizində zəlzələ baş verib

