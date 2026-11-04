В Брюсселе прошли переговоры о восстановлении и финансировании Украины

В Брюсселе состоялись две встречи представителей Украины с международными партнерами, посвященные послевоенному восстановлению страны и ее финансированию в 2027 году.

Как передает Report, об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

По его словам, в ходе первой встречи обсуждался Prosperity Plan - документ, который определит основные направления восстановления Украины, привлечения инвестиций и развития экономики. В переговорах приняли участие представители Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и BlackRock.

"Prosperity Plan - один из ключевых документов, над которым сейчас работаем с партнерами. Он должен определить, как будем восстанавливать Украину после войны, привлекать инвестиции и создавать возможности для развития нашей экономики. Сейчас ведется предметная работа над документом. Вместе с партнерами определили конкретные следующие шаги и сроки их выполнения. О результатах расскажем позже". - отметил Умеров.

На второй встрече украинская сторона представила партнерам финансовые потребности страны на 2027 год, включая объем необходимых ресурсов и способы покрытия дефицита.

Также стороны обсудили угрозы со стороны России и совместные меры противодействия им. Следующим этапом станут переговоры по гарантиям безопасности Украины, которые продолжатся в Брюсселе, сообщил Умеров.

"Речь идет не только о безопасности нашего государства, но и о новой архитектуре безопасности всей Европы после войны. Украина является ее неотъемлемой частью. Ведь без долгосрочной безопасности Украины невозможна и долгосрочная безопасность Европы", - подчеркнул глава СНБО.