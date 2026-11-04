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    В Брюсселе прошли переговоры о восстановлении и финансировании Украины

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 23:34
    В Брюсселе прошли переговоры о восстановлении и финансировании Украины

    В Брюсселе состоялись две встречи представителей Украины с международными партнерами, посвященные послевоенному восстановлению страны и ее финансированию в 2027 году.

    Как передает Report, об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем телеграм-канале.

    По его словам, в ходе первой встречи обсуждался Prosperity Plan - документ, который определит основные направления восстановления Украины, привлечения инвестиций и развития экономики. В переговорах приняли участие представители Еврокомиссии, США, Великобритании, Франции, Германии, НАТО, Всемирного банка и BlackRock.

    "Prosperity Plan - один из ключевых документов, над которым сейчас работаем с партнерами. Он должен определить, как будем восстанавливать Украину после войны, привлекать инвестиции и создавать возможности для развития нашей экономики. Сейчас ведется предметная работа над документом. Вместе с партнерами определили конкретные следующие шаги и сроки их выполнения. О результатах расскажем позже". - отметил Умеров.

    На второй встрече украинская сторона представила партнерам финансовые потребности страны на 2027 год, включая объем необходимых ресурсов и способы покрытия дефицита.

    Также стороны обсудили угрозы со стороны России и совместные меры противодействия им. Следующим этапом станут переговоры по гарантиям безопасности Украины, которые продолжатся в Брюсселе, сообщил Умеров.

    "Речь идет не только о безопасности нашего государства, но и о новой архитектуре безопасности всей Европы после войны. Украина является ее неотъемлемой частью. Ведь без долгосрочной безопасности Украины невозможна и долгосрочная безопасность Европы", - подчеркнул глава СНБО.

    Рустем Умеров Российско-украинский конфликт
    Ukrayna Brüsseldə tərəfdaşları ilə müharibədən sonrakı bərpa planını müzakirə edib
    Ukraine discusses postwar recovery and 2027 financing with partners in Brussels
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