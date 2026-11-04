В Нахчыване впервые провели торакоскопическую резекцию легкого
- 04 ноября, 2026
- 23:40
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В Центральной детской больнице Нахчыванской Автономной Республики имени Азиза Алиева впервые успешно провели торакоскопическую операцию по резекции легкого у 16-летнего пациента.
Как сообщает местное бюро Report, хирургическое вмешательство было проведено с учетом результатов обследований и клинического состояния пациента.
Послеоперационный период прошел без осложнений. После недели наблюдения и лечения в стационаре пациента выписали домой в удовлетворительном состоянии.
Проведение такой операции впервые в больнице стало важным шагом в развитии детской и торакальной хирургии в Нахчыване. Применение малоинвазивного метода позволяет снизить травматичность хирургического вмешательства, ускорить восстановление пациента и повысить эффективность лечения.
В Нахчыване продолжается работа по внедрению современных медицинских технологий, повышению качества медицинских услуг и созданию условий для проведения сложных хирургических операций в местных медучреждениях.