Фидан провел телефонный разговор с испанским коллегой
В регионе
- 30 апреля, 2026
- 04:21
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.
Как передает Report, об этом в соцсети Х проинформировал пресс-секретарь турецкого МИД Онджю Кечели.
По его словам, в ходе разговора стороны обсудили меры Израиля в отношении "Глобальной флотилии Сумуд" в международных водах. Министры заявили, что подобные действия представляют угрозу для жизни гражданских лиц.
"Была подчеркнута важность того, чтобы международное сообщество выступило с единой позицией против этого противоправного вмешательства", - говорится в сообщении.
Ранее в медиа появилась информация, что Израиль намерен перехватить "Глобальную флотилию Сумуд", состоящую из 58 судов с гуманитарной помощью для Газы.
Последние новости
