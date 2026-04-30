    Фидан провел телефонный разговор с испанским коллегой

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х проинформировал пресс-секретарь турецкого МИД Онджю Кечели.

    По его словам, в ходе разговора стороны обсудили меры Израиля в отношении "Глобальной флотилии Сумуд" в международных водах. Министры заявили, что подобные действия представляют угрозу для жизни гражданских лиц.

    "Была подчеркнута важность того, чтобы международное сообщество выступило с единой позицией против этого противоправного вмешательства", - говорится в сообщении.

    Ранее в медиа появилась информация, что Израиль намерен перехватить "Глобальную флотилию Сумуд", состоящую из 58 судов с гуманитарной помощью для Газы.

    Флотилия Сумуд Телефонный разговор Хакан Фидан Турция Хосе Мануэль Альбарес Испания
    Fidanla ispaniyalı həmkarı arasında telefon danışığı olub

