Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом.

Как передает Report, об этом в соцсети Х проинформировал пресс-секретарь турецкого МИД Онджю Кечели.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили меры Израиля в отношении "Глобальной флотилии Сумуд" в международных водах. Министры заявили, что подобные действия представляют угрозу для жизни гражданских лиц.

"Была подчеркнута важность того, чтобы международное сообщество выступило с единой позицией против этого противоправного вмешательства", - говорится в сообщении.

Ранее в медиа появилась информация, что Израиль намерен перехватить "Глобальную флотилию Сумуд", состоящую из 58 судов с гуманитарной помощью для Газы.