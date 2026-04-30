Трамп рассматривает сокращение американского воинского контингента в ФРГ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что изучает вопрос о возможном уменьшении численности американского воинского контингента в Германии.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Решение будет принято в скором времени", отметил глава Белого дома.

Ранее на текущей неделе глава Белого дома подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца, который высказался о неэффективности переговорного подхода Вашингтона в отношении Тегерана.