Трамп рассматривает сокращение американского воинского контингента в ФРГ
- 30 апреля, 2026
- 02:45
Президент США Дональд Трамп сообщил, что изучает вопрос о возможном уменьшении численности американского воинского контингента в Германии.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в Truth Social.
"США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Решение будет принято в скором времени", отметил глава Белого дома.
Ранее на текущей неделе глава Белого дома подверг критике канцлера Германии Фридриха Мерца, который высказался о неэффективности переговорного подхода Вашингтона в отношении Тегерана.
