Tramp Almaniyadakı ABŞ hərbi kontingentini azaltmağı düşünür
Digər ölkələr
- 30 aprel, 2026
- 02:48
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Almaniyadakı Amerika hərbi kontingentinin sayının mümkün azaldılması məsələsini öyrəndiyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tramp özünün "Truth Social" səhifəsində yazıb.
"ABŞ Almaniyadakı hərbi kontingentin mümkün azaldılması məsələsini öyrənir. Qərar tezliklə qəbul ediləcək", - Ağ Evin rəhbəri qeyd edib.
Bu həftənin əvvəlində Tramp Vaşinqtonun Tehrana münasibətdəki danışıqlar yanaşmasının səmərəsizliyi barədə fikir bildirən Almaniya Kansleri Fridrix Mertsi tənqid edib.
Son xəbərlər
01:18
Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab veribDigər ölkələr
00:55
Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnibHadisə
00:20
Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaqDigər ölkələr
00:09
Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilərDaxili siyasət
23:50
Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdırDigər ölkələr
23:34
Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edibRegion
23:31
SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcəkRegion
23:14
TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2Hadisə
22:56