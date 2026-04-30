Проливные дожди в турецкой Адане привели к гибели одного человека

В турецкой Адане на юге страны проливные дожди вызвали наводнения.

Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, на одной из магистралей затопило проезжую часть.

Согласно информации, в результате удара стихии погиб по меньшей мере один человек. Предварительно мужчину с его попутчиком смыло в автомобиле, одного из них спасти удалось. Тело погибшего было обнаружено в 2 км от места происшествия.

В районе проводятся работы по обеспечению безопасности.