Проливные дожди в турецкой Адане привели к гибели одного человека
В регионе
- 30 апреля, 2026
- 01:39
В турецкой Адане на юге страны проливные дожди вызвали наводнения.
Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, на одной из магистралей затопило проезжую часть.
Согласно информации, в результате удара стихии погиб по меньшей мере один человек. Предварительно мужчину с его попутчиком смыло в автомобиле, одного из них спасти удалось. Тело погибшего было обнаружено в 2 км от места происшествия.
В районе проводятся работы по обеспечению безопасности.
