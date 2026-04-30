Adanada leysan yağışları daşqına səbəb olub, ölən var
Region
- 30 aprel, 2026
- 01:36
Türkiyənin cənubunda yerləşən Adana şəhərində aramsız yağan yağışlar sel fəlakətinə səbəb olub.
"Report"un "Haber Global"a istinadən məlumatına görə, sel suları səbəbindən magistralda avtomobillərin hərəkəti tamamilə dayanıb.
Məlumata görə, selə qapılaraq sürüklənən avtomobillərdən birində sürücü və sərnişin çətin vəziyyətdə qalıb. Onlar maşından tullansalar da, şiddətli axıntıya qapılıblar. Sürücü xilas edilsə də, sərnişin boğularaq ölüb. Onun cəsədi hadisə yerindən 2 km aralıda tapılıb.
Ərazidə təhlükəsizliyin təmin edilıməsi istiqamətində işlər aparılır.
