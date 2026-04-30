    Nazir: Azərbaycanda məşğul əhalinin 48, muzdla işləyənlərin isə 41 %-ni qadınlar təşkil edir

    Sosial müdafiə
    30 aprel, 2026
    15:26
    Ölkədə məşğul əhalinin 48, muzdla işləyənlərin isə 41 %-ni qadınlar təşkil edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev "Dayanıqlı inkişaf: ailə, qadın və uşaq siyasəti" mövzusunda Bakıda keçirilən konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda qadınların əmək bazarına inteqrasiyasının gücləndirilməsi məqsədilə onların aktiv məşğulluq tədbirlərində iştirak payı illər üzrə artmaqdadır:

    "2016-cı ildən nazirlik tərəfindən icra edilən Özünüməşğulluq proqramına cəlb olunmuş 113 min nəfərdən 31 %-ni (35 min) qadınlar təşkil edir və son illərdə özünüməşğulluq proqramına cəlb olunanların tərkibində qadınların payı daha da artmaqdadır. Təkcə 2026-cı ilin üç ayı ərzində proqrama cəlb olunan 228 nəfərin yarıdan çoxunu qadınlar təşkil edir".

    Nazir onu da əlavə edib ki, 2018-ci ildən etibarən, peşə hazırlığına cəlb edilmiş 59 mindən çox şəxsin 61 %-ni (36 min nəfər) qadınlar təşkil edib.

    Anar Əliyev Özünüməşğulluq proqramı Əmək bazarı
    Анар Алиев: Почти половину занятого населения в Азербайджане составляют женщины
    Anar Aliyev: Women make up nearly half of workforce in Azerbaijan

