    30 апреля, 2026
    • 16:02
    Анар Алиев: Почти половину занятого населения в Азербайджане составляют женщины

    В Азербайджане женщины составляют почти половину занятого населения – 48%, и 41% наемных работников.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на конференции в Баку.

    По его словам, в стране последовательно усиливается интеграция женщин в рынок труда, а их участие в активных мерах занятости с каждым годом растет.

    "С 2016 года в реализуемую министерством программу самозанятости были вовлечены 113 тысяч человек, из которых 31% (35 тысяч) составляют женщины. В последние годы доля женщин среди участников программы продолжает увеличиваться. Только за первые три месяца 2026 года более половины из 228 привлеченных к программе составили женщины", - сказал он.

    Министр также отметил, что с 2018 года более 59 тысяч человек прошли профессиональную подготовку, из которых 61% (36 тысяч) - женщины.

