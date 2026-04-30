NEQSOL Holding strateji rəhbərlikdə təyinatları elan edir
- 30 aprel, 2026
- 15:34
NEQSOL Holding, Yusif Cabbarovun CEO vəzifəsindən İdarəetmə Şurasının sədri vəzifəsinə keçdiyini və Kirill Rubinskinin yeni Baş İcraçı Direktor (CEO) təyin olunduğunu elan edib.
Cənab Rubinski biznes və maliyyə dairələrində geniş əlaqələr şəbəkəsinə malik, investisiya bankçılığı və özəl kapital sahəsində təcrübəli və beynəlxalq səviyyəli rəhbərdir. Onun 30 ildən çox peşəkar təcrübəsi var. O, Marsh & McLennan və Crédit Lyonnais kimi qurumlarda rəhbər vəzifələrdə, eləcə də East One Group-da Baş İcraçı Direktor və Prezident vəzifələrində çalışıb. O, həmçinin özəl investisiyalar və vençur kapitalı sahəsində idarəedici tərəfdaş kimi fəaliyyət göstərib, Avropa və ABŞ-da infrastruktur, enerji, texnologiya, media və sənaye sahələrində investisiyalar üzrə məsləhətlər verib və investisiya layihələrinə rəhbərlik edib.
Kirill Rubinski 2025-ci ildə NEQSOL Holding-ə Səhmdarın Baş Müşaviri və Holdinqin Məsləhət Şurasının üzvü kimi qoşulub.
Yeni CEO-nun mandatı dörd əsas prioritet üzərində qurulub: Holdinqin biznes vahidləri arasında daha sıx inteqrasiya, rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsi, korporativ idarəetmə çərçivələrinin gücləndirilməsi və beynəlxalq bazarlarda yeni imkanların reallaşdırılması.
"Qrup güclü və dayanıqlı platforma formalaşdırıb. Bu platforma peşəkar komandalar və aydın uzunmüddətli baxış üzərində qurulub. Prioritetimiz bu təməl üzərində inkişafı davam etdirmək, bizneslərimiz arasında daha güclü əlaqələndirmə yaratmaq və NEQSOL Holding-i qlobal, institusional idarəetmə modelinə malik təşkilat kimi mövqeləndirməkdir," – deyə Kirill Rubinski bildirib.
Yusif Cabbarovun rəhbərliyi altında şirkətlər qrupu Avropa, Asiya və Amerikanı əhatə edən 11 ölkədə enerji, telekommunikasiya, yüksək texnologiyalar, tikinti və mədən sənayesi sahələrində çoxşaxəli fəaliyyəti olan NEQSOL Holding-ə çevrilmişdir. Yusif Cabbarov bildirib ki, Kirill Rubinskinin təşkilatı növbəti inkişaf mərhələsinə çıxarmaq bacarığına əmindir.
"Kirill NEQSOL Holding-i yeni inkişaf mərhələsindən uğurla keçirmək üçün sahibkarlıq baxışına, icraedici liderlik keyfiyyətlərinə və zəruri geniş əlaqələr şəbəkəsinə malik güclü və bacarıqlı liderdir," – deyə Yusif Cabbarov, NEQSOL Holding-in İdarəetmə Şurasının sədri qeyd edib.
Bu təyinat iri özəl qruplarda geniş yayılmış bir yanaşmanı əks etdirir, belə ki əməliyyatlar daha mürəkkəb və coğrafi baxımdan daha geniş yayıldıqca strateji nəzarətin icraedici idarəetmədən ayrılması baş verir.