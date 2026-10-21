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    Ağdərə, Ağdam, Xocalı, Cəbrayıl, Xocavənd və Laçında sakinlər qoyunçuluq təsərrüfatı yaradıb

    Sosial müdafiə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:38
    Ağdərə, Ağdam, Xocalı, Cəbrayıl, Xocavənd və Laçında sakinlər qoyunçuluq təsərrüfatı yaradıb

    Ağdərə, Ağdam, Xocalı, Cəbrayıl, Xocavənd və Laçın rayonlarında daha 105 sakinə özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər təqdim edilib.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, verilmiş aktivlər hesabına onlar qoyunçuluq üzrə kiçik təsərrüfatlarını yaradıblar.

    Xatırladaq ki, ümumilikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülmüş sakinlərdən artıq 1116 sakin özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatlarını qurub.

    Ağdərə, Ağdam, Xocalı, Cəbrayıl, Xocavənd və Laçında sakinlər qoyunçuluq təsərrüfatı yaradıb
    Ağdərə, Ağdam, Xocalı, Cəbrayıl, Xocavənd və Laçında sakinlər qoyunçuluq təsərrüfatı yaradıb
    Ağdərə, Ağdam, Xocalı, Cəbrayıl, Xocavənd və Laçında sakinlər qoyunçuluq təsərrüfatı yaradıb

    Özünüməşğulluq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
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