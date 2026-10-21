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    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств

    Социальная защита
    • 21 октября, 2026
    • 15:47
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств

    В рамках программы самозанятости жителям Агдама, Ходжалы, Лачына и других освобожденных районов предоставили племенной скот для развития малых хозяйств.

    Как сообщает Report, жителям раздали животных пород "Симментал" и "Голштин", а еще 105 человек из Агдеринского, Агдамского, Ходжалинского, Джебраильского, Ходжавендского и Лачынского районов получили активы для создания овцеводческих хозяйств.

    В целом в рамках программы 1116 переселенных на освобожденные территории жителей создали малые хозяйства: 661 - в сельском хозяйстве, 455 - в сфере производства и услуг.

    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
    Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств

    Великое возвращение Программа самозанятости
    Фото
    Ağdam, Xocalı və Laçına qayıdan sakinlərə cins mal-qara paylanılıb - Yenilənib
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    Residents relocated to Azerbaijan's Karabakh get breeding cattle
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