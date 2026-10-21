Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств
Социальная защита
- 21 октября, 2026
- 15:47
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В рамках программы самозанятости жителям Агдама, Ходжалы, Лачына и других освобожденных районов предоставили племенной скот для развития малых хозяйств.
Как сообщает Report, жителям раздали животных пород "Симментал" и "Голштин", а еще 105 человек из Агдеринского, Агдамского, Ходжалинского, Джебраильского, Ходжавендского и Лачынского районов получили активы для создания овцеводческих хозяйств.
В целом в рамках программы 1116 переселенных на освобожденные территории жителей создали малые хозяйства: 661 - в сельском хозяйстве, 455 - в сфере производства и услуг.
Фото
Фото
Последние новости
16:54
Пезешкиан: Диалог путем давления не имеет смыслаВ регионе
16:49
Во Франции перенесли футбольный матч из-за протестовФутбол
16:47
Национальная база данных домашних животных Франции подверглась кибератакеДругие страны
16:42
В Нацбанке Украины опровергли сообщения об отставке Пышного - Обновлено-2В регионе
16:27
Ипотечный фонд объявил новые правила аренды жилья с обязательством продажиФинансы
16:23
Макрон: В произошедших во Франции событиях нет видимого иностранного вмешательстваДругие страны
16:10
В Калининградской области потерпел крушение военный самолетВ регионе
15:54
Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт с РФ по линии фронтаДругие
15:53
В Евлахе во время кесарева сечения умер младенецПроисшествия