Вернувшимся в Карабах жителям предоставили племенной скот для создания хозяйств

В рамках программы самозанятости жителям Агдама, Ходжалы, Лачына и других освобожденных районов предоставили племенной скот для развития малых хозяйств.

Как сообщает Report, жителям раздали животных пород "Симментал" и "Голштин", а еще 105 человек из Агдеринского, Агдамского, Ходжалинского, Джебраильского, Ходжавендского и Лачынского районов получили активы для создания овцеводческих хозяйств.

В целом в рамках программы 1116 переселенных на освобожденные территории жителей создали малые хозяйства: 661 - в сельском хозяйстве, 455 - в сфере производства и услуг.