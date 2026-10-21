İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 15:20
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb

    Azərbaycanın U-16 milli komandası FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı üçün inşa olunan Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqini keçirib.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, hazırlıq prosesindən əvvəl A millinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov futbolçular və məşqçi heyəti ilə görüşərək onlara turnirdə uğurlar arzulayıb.

    Mütəxəssis gənc futbolçulara inamının yüksək olduğunu bildirib:

    "15 yaşınızda dünya çempionatında iştirak etmək hüququ qazandığınız üçün çox şanslısınız. Bu, karyeranız boyunca unudulmaz xatirə kimi qalacaq. Sizə inamımız yüksəkdir".

    Daha sonra A.Abbasov yığmanın məşqini izləyib.

    Azərbaycan millisi turnirdə ilk oyununu oktyabrın 24-də, saat 19:30-da "Crystal Hall"da Şərqi-Timor yığmasına qarşı keçirəcək. Komanda qrup mərhələsində Andorra, Avstraliya, İsrail və Haiti yığmaları ilə də qarşılaşacaq.

    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Ayxan Abbasov FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:27
    Mirzoyan: Rusiya dəmir yollarının konsessiyası qərb tərəfdaşlarımızda suallar doğurur
    İnfrastruktur
    15:27
    "AzerGold" xarici ölkədə ilk törəmə şirkətini yaradıb
    Digər
    15:26
    "AzərEnerji" Dünya Bankı ilə AZURE layihəsi üzrə görülmüş işləri müzakirə edib
    Energetika
    15:20
    Foto
    Azərbaycan millisi Hövsan Yarış Kompleksində ilk məşqinə çıxıb
    Futbol
    15:19
    Foto
    Ağdam, Xocalı və Laçına qayıdan sakinlərə cins mal-qara paylanılıb - Yenilənib
    Sosial müdafiə
    15:11
    Azərbaycan cüdoçuları Düşənbədə Qran-pri turnirində iştirak edəcəklər
    Fərdi
    15:09
    "L'Opinione": Bakı forumu mədəniyyətlərarası dialoqun aparıcı platformalarından birinə çevriləcək
    Mədəniyyət siyasəti
    15:03
    Makron: Qətərdən Fransaya qaz tədarükü təmin edilib
    Energetika
    14:59
    Energetika Nazirliyinə 9 ayda 12 600-dən çox vətəndaş müraciət edib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti