    CENTCOM: США с начала блокады иранских портов перехватили свыше 40 судов

    Военно-морские силы США с начала блокады иранских портов осуществили перехват 41 нефтяного танкера, связанного с Ираном, на борту которых суммарно находилось 69 млн баррелей нефти.

    Как передает Report, об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, слова которого приводятся на странице CENTCOM в соцсети Х.

    "На данный момент иранские власти лишены возможности реализовать 69 миллионов баррелей нефти, которые транспортировались на 41 танкере. Речь идет о сумме, превышающей 6 млрд долларов, которыми иранское руководство не сможет распорядиться в своих финансовых интересах", - подчеркнул адмирал.

    По его словам, "блокада очень эффективна", а вооруженные силы США сохраняют "твердую приверженность" обеспечить ее полное соблюдение.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    CENTCOM: Limanların blokadasına başlayandan ABŞ 40-dan çox İran gəmisini ələ keçirib
    US redirects over 40 vessels since beginning of Iran's naval blockade

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей