CENTCOM: США с начала блокады иранских портов перехватили свыше 40 судов

Военно-морские силы США с начала блокады иранских портов осуществили перехват 41 нефтяного танкера, связанного с Ираном, на борту которых суммарно находилось 69 млн баррелей нефти.

Как передает Report, об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, слова которого приводятся на странице CENTCOM в соцсети Х.

"На данный момент иранские власти лишены возможности реализовать 69 миллионов баррелей нефти, которые транспортировались на 41 танкере. Речь идет о сумме, превышающей 6 млрд долларов, которыми иранское руководство не сможет распорядиться в своих финансовых интересах", - подчеркнул адмирал.

По его словам, "блокада очень эффективна", а вооруженные силы США сохраняют "твердую приверженность" обеспечить ее полное соблюдение.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.