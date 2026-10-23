На Ясамале и в Масазыре сегодня будут локальные перебои со светом

В Ясамальском районе Баку и поселке Масазыр Абшеронского района 23 октября возникнут перебои в электроснабжении.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ.

Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Абдуррагим бека Ахвердиева, Ахмеда Джамиля, Музаффара Гасанова, Умида Акперова, Захида Халилова. Кроме того, перебои с 08:00 до 18:00 охватят улицы Хагана Дадашова, Кямала Рагимова, Мурада Мирзоева, Мир Мохсуна Навваба, Назима Гаджиева, Рахиба Тагиева и Умида Акперова.

В поселке Масазыр с 10:00 до 13:00 электричество отключат на улицах Азадлыг, Истиглалият, Гара Гараева, Сахиль и городке "Зангилан".

"После завершения ремонтных работ абоненты на данных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".