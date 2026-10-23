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    На Ясамале и в Масазыре сегодня будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    • 23 октября, 2026
    • 06:48
    На Ясамале и в Масазыре сегодня будут локальные перебои со светом

    В Ясамальском районе Баку и поселке Масазыр Абшеронского района 23 октября возникнут перебои в электроснабжении.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ.

    Так, на Ясамале с 10:00 до 13:00 света не будет на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Абдуррагим бека Ахвердиева, Ахмеда Джамиля, Музаффара Гасанова, Умида Акперова, Захида Халилова. Кроме того, перебои с 08:00 до 18:00 охватят улицы Хагана Дадашова, Кямала Рагимова, Мурада Мирзоева, Мир Мохсуна Навваба, Назима Гаджиева, Рахиба Тагиева и Умида Акперова.

    В поселке Масазыр с 10:00 до 13:00 электричество отключат на улицах Азадлыг, Истиглалият, Гара Гараева, Сахиль и городке "Зангилан".

    "После завершения ремонтных работ абоненты на данных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

    Перебои с электричеством ОАО Азеришыг
    Yasamal və Masazırın bir hissəsində işıq olmayacaq
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